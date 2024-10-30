Украина может стать членом ЕС к 2029 году, — еврокомиссар

В ЕС заявили, что для вступления в Союз нужно завершить реформы.

Фото: ukrinform.com

В Еврокомиссии впервые назвали конкретный срок возможного вступления Украины и Молдовы в ЕС. По словам еврокомиссара по вопросам добрососедства и расширения Оливера Вархейи, Украина может стать членом ЕС к 2029, передает DW

«Мы создали дополнительные инструменты для стран Западных Балкан, Молдовы и Украины, чтобы помочь им ускорить проведение реформ. Эти инструменты называются «План роста», «План Украины», в зависимости от страны. И с помощью этого плана мы сделали возможным для Западных Балкан, Молдовы, а также для Украины завершить реформы, чтобы они могли все подготовить и стать членами ЕС к концу следующего мандата Европейской комиссии», - сказал он.

Напомним, мандат Еврокомиссии длится пять лет, следующий завершится к 2029 году.

Ранее в Еврокомиссии отмечали, что, несмотря на прогресс в фундаментальных реформах, Украине «требуются дальнейшие усилия».

Кроме того, Еврокомиссия в конце октября даст оценку прогрессу Украины по пути в ЕС.

Добавим, премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что от решения исторических проблемных вопросов с Польшей будет зависеть их согласие на членство Украины в Европейском Союзе.

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