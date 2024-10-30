Україна може стати членом ЄС до 2029 року, – єврокомісар

У ЄС заявили, що для вступу до Союзу необхідно завершити реформи.

Фото: ukrinform.com

У Єврокомісії вперше назвали конкретний термін можливого вступу України та Молдови до ЄС. За словами єврокомісара з питань добросусідства та розширення Олівера Варгеї, Україна може стати членом ЄС до 2029 року, передає DW.

«Ми створили додаткові інструменти для країн Західних Балкан, Молдови та України, щоб допомогти їм прискорити проведення реформ. Ці інструменти називаються «План зростання», «План України» залежно від країни. І за допомогою цього плану ми уможливили для Західних Балкан, Молдови, а також для України завершити реформи, щоб вони могли все підготувати та стати членами ЄС до кінця наступного мандату Європейської комісії», - сказав він.

Нагадаємо, мандат Єврокомісії триває п'ять років, наступний завершиться до 2029 року.

Раніше у Єврокомісії зазначали, що попри прогрес у фундаментальних реформах, Україні «потрібні подальші зусилля».

Додамо, Єврокомісія наприкінці жовтня дасть оцінку прогресу України на шляху до ЄС.

Крім того, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що від розв'язання історичних проблемних питань з Польщею залежатиме їхня згода на членство України в Європейському Союзі.

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