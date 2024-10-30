США ввели санкції проти 400 осіб і компаній за причетність до постачання технологій та обладнання рф

У санкційному списку опинилися десятки компаній з різних країн, зокрема Китаю, Індії, Малайзії, Таїланду, Туреччини та ОАЕ, які імпортували до росії зокрема мікроелектроніку та компоненти.

США запровадили санкції проти фізичних осіб і компаній за їхню допомогу росії з обходом обмежень, введених за її війну проти України. Про це 30 жовтня оголосив Держдеп США.

До санкційного списку потрапили близько 400 фізичних осіб і компаній. Речник Держдепу Метью Міллер зазначив, що йдеться про тих, хто сприяє війні рф проти України, допомагаючи росії обходити санкції і отримувати необхідне для її воєнної машини.

«Ми продовжимо використовувати усі доступні нам інструменти, щоб забезпечити відповідальність росії за скоєні злочини», – додав він.

У санкційному списку опинилися десятки компаній з різних країн, зокрема Китаю, Індії, Малайзії, Таїланду, Туреччини та ОАЕ, які імпортували до росії зокрема мікроелектроніку та компоненти, важливі для авіації, та російські компанії, які виступали контрагентами-імпортерами.

Також під санкції потрапили 5 новопризначених заступників міністра оборони рф, а також серія російських підприємств, де ремонтується військова техніка і виробляються технології, потрібні для ОПК, а також організації, пов’язані з військовою співпрацею росії і Білорусі.

Ще у санкційному списку опинилася компанія, що перевозила обладнання для російського проєкту «Арктик СПГ 2», і мережа судноплавних компаній з ОАЕ і Сінгапуру, які беруть участь у закупівлі суден для транспортування СПГ для компанії «Новатек».

Крім того, під санкції потрапили три дочірні компанії «Росатому», що займаються розробкою цифрових технологій і програмного забезпечення для його потреб.

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