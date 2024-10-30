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Єврокомісія вперше публічно розкритикувала телемарафон

18:27, 30 жовтня 2024
Європейська комісія заявила, що чекає від України відновлення роботи мовників.
Єврокомісія вперше публічно розкритикувала телемарафон
Фото: varta1.com.ua
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Європейська комісія уперше виступила з публічною критикою телемарафону і заявила, що Україна має працювати над відновленням плюралістичного медіаландшафту. Про це йдеться у звіті ЄК щодо прогресу держав-кандидатів, включно з Україною, пише «Європейська правда».

Одне з критичних зауважень Брюсселя стосується фінансування з держбюджету телемарафону «Єдині новини». Також прозвучали сумніви про об’єктивність телемарафону.

«У 2023 році український уряд інвестував державні кошти в проект телевізійного марафону. Варто переоцінити, чи є це найкращий майданчик для вільної дискусії», – йдеться у документі.

Також ЄК дорікнула щодо телеканалу «Рада», основним завданням якого мало би бути «поширення інформації про парламентську діяльність, у тому числі про роботу представників парламентської опозиції».

Документ, у якому ЄК висловила ці критичні зауваження, є частиною щорічного звіту про усі держави-кандидати, включно з Україною. У ньому, зокрема, аналізується дотримання державами засадничих цінностей ЄС, до яких належить також повага до свободи слова і свободи вираження.

Також у цьому звіті Єврокомісія визначає задачі країн-кандидатів на найближчий час. Дотично до роботи телевізійних мовників у документі міститься відповідна норма: ЄС чекає, що влада України буде «поступово відновлювати прозорий, плюралістичний і незалежний медіаландшафт», поступово знімаючи обмеження, причому це очікування не пов'язане із завершенням воєнного стану.

Раніше ми писали, що на телемарафон і канал «Рада» планують виділити 1,6 млрд гривень з Держбюджету на 2025 рік.

Додамо, міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявляв, що в Україні не планують закривати телемарафон, але потрібно знайти такий формат його роботи, який зацікавить громадськість.

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ЄС Україна

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