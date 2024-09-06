Чи планують закривати телемарафон, — відповідь нового міністра культури

Однак потрібно знайти такий формат його роботи, який зацікавить громадськість.

В Україні не планують закривати телемарафон, але потрібно знайти такий формат його роботи, який зацікавить громадськість. Про це заявив новопризначений міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький.

«Щодо марафону: він був, є і буде. Просто потрібно шукати форму, щоб була зацікавленість у громадськості. Є велика кількість людей, які його дивляться. І так само дуже важливо: доносити єдиним голосом те, що відбувається довкола», - зазначив міністр.

Він додав, що готовий обговорити зауваження до телемарафону з членами комітету, якщо такі виникнуть.

Микола Точицький запевнив, що конструктивні пропозиції щодо роботи телемарафону вітаються.

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