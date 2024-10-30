Еврокомиссия впервые публично раскритиковала телемарафон

Европейская комиссия заявила, что ждет от Украины возобновления работы вещателей.

Фото: varta1.com.ua

Европейская комиссия впервые выступила с публичной критикой телемарафона и заявила, что Украина должна работать над восстановлением плюралистического медиаландшафта. Об этом говорится в отчете ЕК о прогрессе государств-кандидатов, включая Украину, пишет «Европейская правда».

Одно из критических замечаний Брюсселя касается финансирования из госбюджета телемарафона «Единые новости». Также прозвучали сомнения в объективности телемарафона.

«В 2023 году украинское правительство инвестировало государственные средства в проект телевизионного марафона. Стоит переоценить, является ли это лучшая площадка для свободной дискуссии», – говорится в документе.

Также ЕК упрекнула в отношении телеканала «Рада», основной задачей которого должно было бы быть «распространение информации о парламентской деятельности, в том числе о работе представителей парламентской оппозиции».

Документ, в котором ЕК выразила эти критические замечания, является частью ежегодного отчета обо всех государствах-кандидатах, включая Украину. В нем, в частности, анализируется соблюдение государствами основополагающих ценностей ЕС, к которым относится также уважение к свободе слова и свободе выражения.

Также в этом отчете Еврокомиссия определяет задачи стран-кандидатов на ближайшее время. Касательно работы телевизионных вещателей в документе содержится соответствующая норма: ЕС ждет, что власти Украины будут «постепенно восстанавливать прозрачный, плюралистический и независимый медиаландшафт», постепенно снимая ограничения, причем это ожидание не связано с завершением военного положения.

Ранее сообщалось, что на телемарафон и канал «Рада» планируют выделить 1,6 млрд гривен из Госбюджета на 2025 год.

Добавим, министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий заявлял, что в Украине не планируют закрывать телемарафон, но нужно найти такой формат его работы, который будет интересен общественности.

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