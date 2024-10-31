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Укрзализныця запустила дополнительные поезда в двух популярных туристических направлениях

21:23, 31 октября 2024
Новые поезда в направлении Львова и Каменца-Подольского будут курсировать в ноябре.
Укрзализныця запустила дополнительные поезда в двух популярных туристических направлениях
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«Укрзализныця» объявила о назначении нескольких дополнительных поездов в популярные туристические направления. Как сообщает пресс-служба АО «Укрзализныця», новые рейсы будут способствовать увеличению количества мест для путешественников.

Среди нововведений - дополнительный поезд №191/192 сообщением «Киев - Львов». Он отправится из Киева 2 и 4 ноября в 8:18, прибывая во Львов в 16:12. Обратный рейс из Львова запланирован на 2 и 4 ноября в 14:14, с прибытием в Киев в 21:33.

Кроме того, назначен дополнительный поезд №239/240 «Киев - Каменец-Подольский». Этот поезд отправится из Киева 4 ноября в 8:26 и прибудет в Каменец-Подольский в 17:20. В обратном направлении он отправится 4 ноября в 12:02, прибыв в Киев в 20:48.

Билеты на эти рейсы можно приобрести через приложение «Укрзализныци», на официальном сайте, в чат-ботах и в кассах вокзалов.

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