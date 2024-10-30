Конкурс в апелляционные суды – опубликованы образцы практических заданий для экзамена

Но сначала кандидатам необходимо преодолеть этап тестирования на когнитивные способности.

Источник фото - ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей 30 октября обнародовала образцы практических заданий – модельных судебных решений по специализации соответствующего суда.

Всего ВККС обнародовала по два образца модельных заданий для каждой специализации.

Напомним, что в отличие от предыдущих конкурсов кандидатам на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов уже не придется от руки писать полный текст судебного решения. Практическое задание будет выполняться на индивидуальном компьютере, а написать кандидатам необходимо только мотивировочную и резолютивную часть модельного задания.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», выполнение практических заданий запланировано с 19 ноября.

Однако для того, чтобы получить допуск к этапу практического задания, кандидаты на должности судей апелляционных судов еще должны удачно сдать тестирование на когнитивные способности, которое состоится в начале ноября.

С образцами модельных судебных решений по специализации соответствующего суда можно ознакомиться по ссылке.

Автор Вячеслав Хрипун

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