Конкурс в апеляційні суди – оприлюднено зразки практичних завдань для іспиту

Але спочатку кандидатам необхідно подолати етап тестування на когнітивні здібності

Джерело фото - ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 30 жовтня оприлюднила зразки практичних завдань – модельних судових рішень зі спеціалізації відповідного суду.

Всього ВККС оприлюднила по два зразки модельних завдань для кожної спеціалізації.

Нагадаємо, що на відміну від попередніх конкурсів, кандидатам на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, вже не доведеться від руки писати повний текст судового рішення. Практичне завдання буде виконуватися на індивідуальному комп’ютері, а написати кандидатам необхідно лише мотивувальну та резолютивну частини модельного завдання.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», складення практичних завдань заплановане з 19 листопада.

Однак, для того щоб отримати дозвіл на складення практичного завдання, кандидати на посади суддів апеляційних судів ще повинні вдало скласти тестування на когнітивні здібності, яке відбудеться на початку листопада.

Зі зразками модельних судових рішень зі спеціалізації відповідного суду, можна ознайомитися за посиланням.

Автор В’ячеслав Хрипун

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