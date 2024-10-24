Орієнтовний графік складання практичних завдань під час конкурсів в апеляції та ВАКС – відомі дати

Практичне завдання кандидати в апеляційні суди будуть виконувати у листопаді-грудні, а кандидати до ВАКС та АП ВАКС – 27-28 листопада.

Джерело фото: ВККС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів повідомили про орієнтовний графік складання практичного завдання кандидатами на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів та 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАКС.

Як зазначив у Facebook секретар Першої палати ВККС Сергій Чумак, дати складання практичного завдання для претендентів на посади суддів апеляційних судів попередньо визначено наступні:

з 19 листопада – на посади суддів загальних апеляційних судів з цивільної спеціалізації

– на посади суддів загальних апеляційних судів з з 22 листопада - на посади суддів загальних апеляційних судів з кримінальної спеціалізації

- на посади суддів загальних апеляційних судів з з 2 грудня - на посади суддів апеляційних судів з адміністративної та господарської спеціалізації

Кандидати на посади суддів ВАКС та АП ВАКС, як також повідомляла «Судово-юридична газета», виконуватимуть практичне завдання 27-28 листопада.

Як зазначили у ВККС, дати складання практичних завдань можуть бути скореговані після визначення остаточної кількості учасників конкурсів, які подолають етап тестування на когнітивні здібності.

Нагадаємо, що практичне завдання передбачає написання кандидатами судового рішення згідно до обраної спеціалізації суду. Завдання буде виконуватися на персональних комп’ютерах.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.