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Мінкульт Франції пропонує зробити вхід до Нотр-Даму платним для туристів

18:05, 24 жовтня 2024
Франція розглядає введення плати для туристів за вхід до Нотр-Даму та Лувру та підвищення цін.
Мінкульт Франції пропонує зробити вхід до Нотр-Даму платним для туристів
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Міністерка культури Франції Рашида Даті запропонувала зробити платним вхід для туристів до Собору Паризької Богоматері та підвищити вартість квитків до Лувру для відвідувачів з-за меж ЄС. Про це вона заявила в інтерв’ю Le Figaro.

Даті зазначила, що Франції необхідно більше фінансування для підтримки інновацій та збереження культурних пам’яток. Вона запропонувала стягувати більшу плату з туристів з країн, які не є членами ЄС, щоб отримати додаткові кошти на реставрацію інших історичних об’єктів.

Також вона звернулася до архиєпископа Парижа з ідеєю запровадити символічну плату для відвідувачів Нотр-Даму. За її підрахунками, навіть плата в 5 євро з кожного туриста могла б принести близько 75 мільйонів євро на рік, що допомогло б фінансувати збереження церков у Парижі та по всій Франції.

«Зібравши лише 5 євро з кожного відвідувача, ми зможемо зібрати 75 мільйонів євро на рік. Таким чином, Нотр-Дам де Парі врятував би всі церкви Парижа і Франції», — наголосила Даті.

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Франція

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