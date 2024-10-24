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Минкульт Франции предлагает сделать вход в Нотр-Дам платным для туристов

18:05, 24 октября 2024
Франция рассматривает введение платы для туристов за вход в Нотр-Дам и Лувр и повышение цен.
Минкульт Франции предлагает сделать вход в Нотр-Дам платным для туристов
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Министр культуры Франции Рашида Дати предложила сделать платным вход для туристов в Собор Парижской Богоматери и повысить стоимость билетов в Лувр для посетителей из-за пределов ЕС. Об этом она заявила в интервью Le Figaro.

Дати отметила, что Франции необходимо больше финансирования для поддержки инноваций и сохранения культурных памятников. Она предложила взимать большую плату с туристов из стран, не являющихся членами ЕС, чтобы получить дополнительные средства на реставрацию других исторических объектов.

Также она обратилась к архиепископу Парижа с идеей ввести символическую плату для посетителей Нотр-Дама. По ее подсчетам, даже плата в 5 евро с каждого туриста могла бы принести около 75 миллионов евро в год, что помогло бы финансировать сохранение церквей в Париже и по всей Франции.

«Собрав всего 5 евро с каждого посетителя, мы сможем собрать 75 миллионов евро в год. Таким образом, Нотр-Дам де Пари спас бы все церкви Парижа и Франции», - подчеркнула Дати.

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Франция

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