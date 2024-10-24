В ближайшие недели ожидается первый драфт внутреннего плана Зеленского по войне

На Банковой начали работу над планом устойчивости страны в условиях войны.

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В Офисе Президента Украины начали работу над внутренним планом действий, направленным на обеспечение устойчивости страны в условиях войны. Как сообщил источник NV, над документом работают чиновники, военные и представители Офиса Президента, а также будут привлекать представителей гражданского общества.

Контролировать процесс подготовки плана будет секретарь СНБО Александр Литвиненко. Первый драфт документа ожидается уже в ближайшие недели, а финальный вариант должен быть готов до конца года.

По информации источника, этот план, подобный плану победы, но сосредоточенный на внутренних вызовах, предусматривает меры по обороне, экономике, политике и противодействию российской пропаганде. Его основная цель - укрепить страну изнутри и обеспечить единство государства в условиях войны.

«План будет направлен на то, чтобы внутренне усилить Украину, определить основные направления работы, которые надо в это время реализовать, и обеспечить максимальное единство внутри государства», - рассказал представитель Офиса Президента.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Владимир Зеленский готовит еще один план по войне - он о внутрушних действиях.

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