Ориентировочный график практических заданий во время конкурсов в апелляции и ВАКС – известны даты

Практическое задание кандидаты в апелляционные суды будут выполнять в ноябре-декабре, а кандидаты в ВАКС и АП ВАКС – 27-28 ноября.

Источник фото: ВККС

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В Высшей квалификационной комиссии судей сообщили об ориентировочном графике сдачи практического задания кандидатами на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов и 25 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАКС.

Как отметил в Facebook секретарь Первой палаты ВККС Сергей Чумак, даты выполнения практического задания для претендентов на должности судей апелляционных судов предварительно определены следующие:

с 19 ноября – на должности судей общих апелляционных судов по гражданской специализации

– на должности судей общих апелляционных судов по с 22 ноября – на должности судей общих апелляционных судов по уголовной специализации

– на должности судей общих апелляционных судов по со 2 декабря – на должности судей апелляционных судов по административной и хозяйственной специализации

Кандидаты на должности судей ВАКС и АП ВАКС, как сообщала «Судебно-юридическая газета», будут выполнять практические задания 27-28 ноября.

Как отметили в ВККС, даты составления практических заданий могут быть скорректированы после определения окончательного количества участников конкурсов, которые смогу преодолеть этап тестирования на когнитивные способности.

Напомним, что практическое задание предусматривает написание кандидатами судебного решения согласно избранной специализации суда. Задание будет выполняться на персональных компьютерах.

Автор: Вячеслав Хрипун

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