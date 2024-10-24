Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Ориентировочный график практических заданий во время конкурсов в апелляции и ВАКС – известны даты

13:20, 24 октября 2024
Практическое задание кандидаты в апелляционные суды будут выполнять в ноябре-декабре, а кандидаты в ВАКС и АП ВАКС – 27-28 ноября.
Ориентировочный график практических заданий во время конкурсов в апелляции и ВАКС – известны даты
Источник фото: ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Высшей квалификационной комиссии судей сообщили об ориентировочном графике сдачи практического задания кандидатами на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов и 25 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАКС.

Как отметил в Facebook секретарь Первой палаты ВККС Сергей Чумак, даты выполнения практического задания для претендентов на должности судей апелляционных судов предварительно определены следующие: 

  • с 19 ноября – на должности судей общих апелляционных судов по гражданской специализации
  • с 22 ноября – на должности судей общих апелляционных судов по уголовной специализации 
  • со 2 декабря – на должности судей апелляционных судов по административной и хозяйственной специализации

Кандидаты на должности судей ВАКС и АП ВАКС, как сообщала «Судебно-юридическая газета», будут выполнять практические задания 27-28 ноября. 

Как отметили в ВККС, даты составления практических заданий могут быть скорректированы после определения окончательного количества участников конкурсов, которые смогу преодолеть этап тестирования на когнитивные способности. 

Напомним, что практическое задание предусматривает написание кандидатами судебного решения согласно избранной специализации суда. Задание будет выполняться на персональных компьютерах.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ВАКС конкурс

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Непригодные исключенные из военного учета мужчины должны явиться в ТЦК лично, если данных нет в реестре «Оберег» – суд

В 2021 году ВВК сочла мужчину непригодным к службе, его исключили из военного учета, но поскольку эти данные не перенесли в Реестр «Оберег» ему нужно ехать в ТЦК лично, а не отправлять документы по почте – решение суда.

Верховный Суд: длительное проживание лица в жилье, независимо от его правового режима, является достаточным основанием считать это жилье принадлежащим такому лицу в смысле статьи 8 Конвенции

Верховный Суд сделал вывод о вмешательстве в частную сферу лица путем выселения из жилья, где оно длительное время проживает.

Ориентировочный график практических заданий во время конкурсов в апелляции и ВАКС – известны даты

Практическое задание кандидаты в апелляционные суды будут выполнять в ноябре-декабре, а кандидаты в ВАКС и АП ВАКС – 27-28 ноября.

В Раду внесли законопроект о возможности уволиться с военной службы мобилизованным мужчинам до 25 лет

Ограничено годным мужчинам до 25 лет, которых в результате коллизий в законодательстве смогли мобилизовать, предлагают дать разрешение уволиться с военной службы.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о создании Министерства демографии, которое будет следить за решениями Кабмина и возвращать украинцев домой

Комитет, возглавляемый Потураевым, вынес решение о необходимости принятия законопроекта Княжицкого о создании Министерства демографии, которое сможет влиять на решения других правительственных органов, и вдобавок – Фонда восстановления демографического потенциала.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Шевченко
    Ірина Шевченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Мамалуй
    Олександр Мамалуй
    заступник голови Верховного суду, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Вівдиченко
    Тетяна Вівдиченко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду