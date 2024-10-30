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У Рівному чоловік систематично знущався над батьком — як його покарали

21:18, 30 жовтня 2024
Чоловік вже був шість місяців під арештом за домашнє насильство, але так і не виправився.
У Рівному чоловік систематично знущався над батьком — як його покарали
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Житель Рівного проведе 1 рік за ґратами за знущання над своїм батьком. За даними слідства, протягом тривалого часу 48-річний чоловік систематично вчиняв домашнє насильство відносно пенсіонера. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Впродовж року син умисно психологічно та фізично знущався зі свого батька, неодноразово вчиняв відносно нього домашнє насильство, що призвело до страждань потерпілого, погіршення його самопочуття та побоювання за власну безпеку.

Прокурор довів, що це – систематична поведінка обвинуваченого, оскільки міським судом він раніше притягувався до адміністративної відповідальності за знущання з батька і матері.

Крім того, чоловік провів вже 6 місяців під арештом за домашнє насильство, однак на шлях виправлення так і не став, завдаючи страждань найріднішим людям.

Під час судового розгляду кривдник свою вину визнав повністю.

Рівненський міський суд засудив його до 1 року позбавлення волі. Чоловіка взяли під варту безпосередньо в залі суду.

Рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

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суд Рівне насильство вирок

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