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Екс-сільський голова фальсифікував документи, відписавши родичці землю на 800 тисяч гривень

07:36, 31 жовтня 2024
Колишньому сільському голові Вінниччини повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем.
Екс-сільський голова фальсифікував документи, відписавши родичці землю на 800 тисяч гривень
Джерело фото: поліція Вінницької області
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Слідчі поліції повідомили про підозру колишньому сільському голові одного з районів Вінниччини за зловживання службовим становищем і фальсифікацію документів. Експосадовець вніс неправдиві дані в офіційну документацію, внаслідок чого його родичка отримала у приватну власність земельні ділянки вартістю понад 800 тисяч гривень, що належали селищній територіальній громаді. За цими злочинами підозрюваному загрожує до шести років позбавлення волі. Про це повідомила поліція Вінницької області.

Правопорушення викрили працівники Вінницького райуправління поліції під час моніторингу земельного кадастру. Досудове розслідування виявило, що колишній сільський голова вніс в рішення сільської ради недостовірні відомості щодо затвердження технічної документації з землеустрою. Це дозволило йому безоплатно передати земельні ділянки своїй родичці. Підписані ним документи були завірені печаткою сільської ради.

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури слідчі висунули підозру 37-річному чоловіку за статтями 366 (службове підроблення) та 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкції за цими статтями передбачають до шести років ув’язнення, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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