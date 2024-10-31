Экссельский председатель фальсифицировал документы, отписав родственнице землю на 800 тысяч гривен

Бывшему сельскому голове Винницкой области сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

Источник фото: полиция Винницкой области

Следователи полиции сообщили о подозрении бывшему сельскому голове одного из районов Винницкой области за злоупотребление служебным положением и фальсификацию документов. Экс-чиновник внес ложные данные в официальную документацию, в результате чего его родственница получила в частную собственность земельные участки стоимостью более 800 тысяч гривен, принадлежавшие поселковой территориальной общине. За этими преступлениями подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщила полиция Винницкой области.

Правонарушения разоблачили работники Винницкого райуправления полиции во время мониторинга земельного кадастра. Досудебное расследование выявило, что бывший сельский голова внес в решение сельского совета недостоверные сведения об утверждении технической документации по землеустройству. Это позволило ему безвозмездно передать земельные участки своей родственнице. Подписанные им документы были заверены печатью сельского совета.

При процессуальном руководстве Винницкой окружной прокуратуры следователи предъявили подозрение 37-летнему мужчине по статьям 366 (служебный подлог) и 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкции по этим статьям предусматривают до шести лет заключения, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.