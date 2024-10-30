В Ровно мужчина систематически издевался над отцом — как его наказали

Мужчина уже был шесть месяцев под арестом за домашнее насилие, но так и не исправился.

Житель Ровно проведет 1 год за решеткой за издевательство над своим отцом. По данным следствия, в течение длительного времени 48-летний мужчина систематически совершал домашнее насилие в отношении пенсионера. Об этом сообщает областная прокуратура.

В течение года сын умышленно психологически и физически издевался над своим отцом, неоднократно совершал в отношении него домашнее насилие, что привело к страданиям потерпевшего, ухудшению его самочувствия и опасениям за собственную безопасность.

Прокурор доказал, что это систематическое поведение обвиняемого, поскольку городским судом он ранее привлекался к административной ответственности за издевательство над отцом и матерью.

Кроме того, мужчина провел уже 6 месяцев под арестом за домашнее насилие, однако на путь исправления так и не стал, нанося страдания родным людям.

В ходе судебного разбирательства обидчик свою вину признал полностью.

Ровенский городской суд приговорил его к 1 году лишения свободы. Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.

Решение еще не вступило в законную силу, стороны могут обжаловать его в апелляционном суде.

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