Укрзалізниця запустила додаткові поїзди до двох популярних туристичних напрямків

Нові поїзди у напрямку Львова та Кам'янця-Подільського курсуватимуть в листопаді.

«Укрзалізниця» оголосила про призначення кількох додаткових поїздів у популярні туристичні напрямки. Як повідомляє прес-служба АТ «Укрзалізниця», нові рейси сприятимуть збільшенню кількості місць для мандрівників.

Серед нововведень — додатковий поїзд №191/192 сполученням «Київ – Львів». Він відправиться з Києва 2 та 4 листопада о 8:18, прибуваючи до Львова о 16:12. Зворотний рейс із Львова запланований на 2 та 4 листопада о 14:14, з прибуттям до Києва о 21:33.

Крім того, призначено додатковий поїзд №239/240 «Київ - Кам'янець-Подільський». Цей потяг відправиться з Києва 4 листопада о 8:26 та прибуде до Кам'янця-Подільського о 17:20. У зворотному напрямку він вирушить 4 листопада о 12:02, прибувши до Києва о 20:48.

Квитки на ці рейси можна придбати через застосунок «Укрзалізниці», на офіційному сайті, у чат-ботах та в касах вокзалів.

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