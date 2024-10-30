США ввели санкции против 400 человек и компаний за причастность к поставкам технологий и оборудования рф

В санкционном списке оказались десятки компаний из разных стран, в частности Китая, Индии, Малайзии, Таиланда, Турции и ОАЭ, импортировавших в россию в частности микроэлектронику и компоненты.

США ввели санкции против физических лиц и компаний за их помощь россии с обходом ограничений, введенных за ее войну против Украины. Об этом 30 октября объявил Госдеп США.

В санкционный список попали около 400 физических лиц и компаний. Спикер Госдепа Мэтью Миллер отметил, что речь идет о тех, кто способствует войне рф против Украины, помогая россии обходить санкции и получать необходимое для ее военной машины.

«Мы продолжим использовать все доступные нам инструменты, чтобы обеспечить ответственность россии за совершенные преступления», – добавил он.

В санкционном списке оказались десятки компаний из разных стран, в частности Китая, Индии, Малайзии, Таиланда, Турции и ОАЭ, которые импортировали в россию, в частности, микроэлектронику и компоненты, важные для авиации, и российские компании, выступавшие контрагентами-импортерами.

Кроме того, это пятеро новоназначенных заместителей министра обороны рф, а также серия российских предприятий, где ремонтируется военная техника и производятся технологии, необходимые для ОПК, а также организации, связанные с военным сотрудничеством россии и Беларуси.

Еще под санкциями оказалась компания, перевозившая оборудование для российского проекта «Арктик СПГ 2», и сеть судоходных компаний из ОАЭ и Сингапура, которые участвуют в закупке судов для транспортировки СПГ для компании «Новатэк».

Кроме того, под санкции попали три дочерние компании «Росатома», занимающиеся разработкой цифровых технологий и программного обеспечения для его нужд.

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