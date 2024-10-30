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Господарський суд Харківської області призупинив розгляд справ до 1 листопада

19:06, 30 жовтня 2024
Судові засідання призначені на 30 та 31 жовтня, а також на 1 листопада не відбудуться.
Господарський суд Харківської області призупинив розгляд справ до 1 листопада
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Як відомо, 28 жовтня внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено приміщення, в яких знаходиться Господарський суд Харківської області.

«Весь день, 29.10.2024 всім колективом суду здійснювалася ліквідація наслідків обстрілу, але обсяг робіт, що був проведений та ще необіхідно провести виявився значнішим ніж передбачалося, що не дозволило розпочати повноцінну роботу з 30.10.24, як було оголошено раніше», - заявили у суді.

Також там зазначили, що у зв'язку з небезпекою отримання травм від уламків будівельних конструкцій керівництвом суду вирішено обмежити в період з 30 жовтня по 1 листопада включно перебування відвідувачів в приміщенні суду.

Співробітникам Служби судової охорони в цей період заборонено пропуск в приміщення суду відвідувачів.

«У період з 30 жовтня по 1 листопада 2024 року включно призупинено розгляд справ у відкритих судових засіданнях за участю учасників судового процесу до усунення обставин, які зумовлюють загрозу життю, здоров’ю та безпеці громадян в умовах воєнної агресії проти України.

Отже, судові засідання призначені на 30.10.2024,31.10.2024 та 1.11.2024 не відбудуться», додали у суді.

Прийом документів від учасників судових процесів буде здійснюватися без участі працівників апарату суду шляхом можливості залишення  їх у спеціально облаштованій скриньці, що розміщена біля пункту пропуску Служби судової охорони.

Документи за допомогою Електронного суду приймаються та реєструються без обмежень.

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