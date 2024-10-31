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Рада в первом чтении одобрила проект Госбюджета на 2025 год

13:26, 31 октября 2024
Проект Госбюджета на 2025 год был принят в первом чтении.
Рада в первом чтении одобрила проект Госбюджета на 2025 год
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В четверг 31 октября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект Госбюджета на 2025 год. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

Документ поддержали 247 нардепов.

По словам нардепов, были приняты в целом бюджетные заключения. Также была всего одна правка — по зарплатам прокуроров.

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, приоритетом в следующем году будет безопасность и оборона.

«Все налоги, уплачиваемые людьми и бизнесом, будем направлять на усиление наших защитников и военных способностей», - заявил он.

Так, на эти нужды направят более 2,2 трлн. грн., что составляет около 26% ВВП. Это на 46 млрд грн больше, чем в 2024 году.

В целом же расходы госбюджета планируются в объеме более 3,6 трлн. грн., что на 535 млрд. грн. больше по сравнению с этим годом.

Доходы общего фонда запланированы на сумму 2,7 млрд грн, что на 411 млрд грн больше, чем в текущем году.

Также мы писали, что Правительству поручат проверить украинцев, получающих «чернобыльскую пенсию». Доплата неработающим пенсионерам в зоне отселения, будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год. Об этом отметила председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа, комментируя поправки к законопроекту 12000 о Государственном бюджете на 2025 год, которые учел комитет. 

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Верховная Рада Украины

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