Уряду доручать перевірити українців, які отримують «чорнобильську пенсію» – бюджетний комітет

«Чорнобильська пенсія» буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік – голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

Фото: Роксолана Підласа/Фейсбук

Так звана «чорнобильська пенсія», тобто, доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення, буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік. Про це зазначила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, коментуючи поправки до законопроекту 12000 про Державний бюджет на 2025 рік, які врахував комітет. За її словами, «ціна питання» виплати пенсій новим «поселенцям» – близько 15 млрд грн».

Отже, бюджетний комітет вказав, що законопроект про Бюджет на 2025 рік потрібно доповнити новою статтею такого змісту.

Установити, що у 2025 році на період дії воєнного стану в Україні доплата непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного (обов'язкового) відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення, встановлюється за умови, що такі особи проживали або працювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення, станом на 26 квітня 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року, у зв'язку з чим особі надано статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Доплата за проживання на зазначених територіях встановлюється у розмірі 2361 гривня.

Особам, які після аварії на Чорнобильській АЕС (26 квітня 1986 року) самостійно або у встановленому законодавством порядку за направленнями обласних державних адміністрацій змінили місце проживання за межі зон безумовного (обов'язкового) відселення або гарантованого добровільного відселення та в подальшому повернулися на постійне місце проживання до цих зон, а також особам, які зареєстрували своє місце проживання чи переїхали на постійне місце проживання до зазначених зон після аварії на Чорнобильській АЕС, доплата за проживання в таких зонах не встановлюється.

Виплата доплати за проживання у зоні безумовного (обов'язкового) відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення непрацюючим пенсіонерам припиняється після залишення особою свого місця постійного проживання на зазначених територіях та декларування/реєстрації місця проживання за межами зон безумовного (обов'язкового) відселення та зон гарантованого добровільного відселення, що підтверджується відомостями Єдиного державного демографічного реєстру та інших державних реєстрів.

Для встановлення виплат, передбачених цією статтею, Пенсійному фонду України до 1 січня 2025 року доручено забезпечити звірення відомостей про постійне місце проживання одержувачів доплати за проживання у зоні безумовного (обов'язкового) відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення із відомостями Єдиного державного демографічного реєстру та інших державних реєстрів для продовження чи припинення відповідних виплат, а також приведення розмірів доплати за проживання у зоні безумовного (обов'язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення та пенсійних виплат у відповідність із цією статтею.

Крім того, Комітет пропонує установити, що з бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік видатки на виплату ретроспективних судових рішень та перерахованих пенсій за рішенням суду здійснюється за окремими напрямами у розрізі джерел їх виплати. Кабінету Міністрів України доручається забезпечити визначення порядку виконання цієї норми.

Також доручено опрацювати питання щодо здійснення Кабінетом Міністрів організаційних заходів щодо фінансового забезпечення запровадження з 1 липня 2025 року механізму нарахування балів для обліку пенсійних прав та визначення розміру пенсійних виплат.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», Бюджетний комітет запропонував, щоб Уряд уточнив проект про бюджет на 2025 рік в частині фінансового забезпечення із солідарної системи частини пенсії чи частини щомісячного грошового утримання для осіб, яким пенсії чи утримання призначено відповідно до законів про прокуратуру та про судоустрій.

Автор: Наталя Мамченко

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