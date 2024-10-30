У Рівному водій Audi небезпечно розвернувся і зіткнувся з автомобілем з неповнолітнім керманичем

На вулиці Соборній сталася ДТП за участі трьох транспортних засобів.

Джерело фото: поліція Рівненської області

На вулиці Соборній у Рівному сталася аварія за участю трьох автомобілів, про що повідомила патрульна поліція Рівненської області.

ДТП трапилася, коли 33-річний водій Audi, виконуючи маневр розвороту, не переконався в безпеці своїх дій і зіткнувся з автомобілем Citroen Jumpy, який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок удару Citroen було відкинуто на припаркований Fiat Scudo. Усі три транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

Патрульні склали на водія Audi протокол за ч. 1 ст. 122 КУпАП (порушення вимог дорожньої розмітки), оскільки він перетнув суцільну лінію. Також було складено протокол за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП).

Як з'ясувалося, за кермом Citroen Jumpy перебував неповнолітній водій, якому лише 17 років, і він зізнався, що взяв автомобіль без дозволу. На місце аварії викликали його батька. Юному водію склали протокол за ч. 1 ст. 126 КУпАП (відсутність полісу обов'язкового страхування) та за ч. 2 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування).

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