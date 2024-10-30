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Верховний Суд підтримав створення спеціалізованого суду для розгляду спорів за участю центральних органів влади

17:13, 30 жовтня 2024
Створення Вищого суду з публічно-правових спорів як суду першої та апеляційної інстанцій заплановане на 2025 рік.
Верховний Суд підтримав створення спеціалізованого суду для розгляду спорів за участю центральних органів влади
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У Верховному Суді повідомили, що не мають принципових зауважень до ідеї створення нового вищого спеціалізованого суду, який буде розглядати справи, раніше підсудні ліквідованому у 2022 році Окружному адміністративному суду міста Києва.

Про це 29 жовтня повідомив голова Верховного Суду Станіслав Кравченко.

«Ми підтримуємо ідею створення нового вищого суду з адміністративної спеціалізації у структурі системи правосуддя. Але ми будемо дивитися, як ця ідея буде реалізована на практиці», - зазначив голова Верховного Суд під час роботи конференції «Шлях України до ЄС».

Зазначимо, що створення нового вищого спеціалізованого адміністративного суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (НБУ, НАБУ, НАЗК тощо), а також справи, що належали до виключної компетенції Окружного адміністративного суду міста Києва щодо оскарження актів національних державних органів, повноваження яких поширюються на територію України, передбачене домовленостями з іноземними партнерами України, а також Стратегією розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства до 2029 року, автором якої є Офіс Президента.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», є два варіанти назви нового суду – Вищий адміністративний суд або Вищий суд з публічно-правових спорів. Створено суд буде за принципом Вищого антикорупційного суду, а відбір суддів, разом з ВККС, буде здійснювати Громадська рада міжнародних експертів.

Автор В’ячеслав Хрипун 

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