Українці отримають 900 гривень на українські книги

Сертифікати на 900 гривень видадуть повнолітнім українцям.

Джерело фото: te.20minut.ua

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявив, що найближчим часом українці, які досягли 18 років, зможуть отримати сертифікат на 900 гривень для купівлі українських книг. Представники книговидавничої галузі відзначили, що попередня програма «єПідтримка», запущена у 2021 році, сприяла зростанню попиту на книги: з грудня 2021 по лютий 2022 року українці витратили на книги 1,2 мільярда гривень, що допомогло видавцям в умовах війни. Про це повідомило Міністерство економіки України.

«Відповідний закон про стимулювання розвитку книговидання та книгорозповсюдження Президент підписав 17 травня. Також Закон передбачає надання книгарням державних субсидій, що компенсуватимуть орендну плату за приміщення», – зазначив Точицький.

Крім того, міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла про дію програми «Національний кешбек», яка дозволяє отримати до 10% компенсації від вартості придбаних українських книг.

«Книговидавнича галузь сильно постраждала від початку війни. Знищення друкарень, наприклад, харківського «Фактор-Друку», втрата потужностей через тимчасову окупацію, брак доступу до фінансування. Тому уряд сьогодні має низку ініціатив для розвитку української книги. Вже діє програма «Національний кешбек». Купуючи українські книги, можна отримати до 10% компенсації від вартості. А у грудні українці отримають тисячу гривень соціальної підтримки, витратити які можна буде на комунальні послуги, донат на ЗСУ чи, зокрема, купити книжку», — зазначила міністерка економіки.

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