Украинцы получат 900 гривен на украинские книги

Сертификаты на 900 гривен выдадут совершеннолетним украинцам.

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Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий заявил, что в ближайшее время украинцы, достигшие 18 лет, смогут получить сертификат на 900 гривен для покупки украинских книг. Представители книгоиздательской отрасли отметили, что предыдущая программа «еПоддержка», запущенная в 2021 году, способствовала росту спроса на книги: с декабря 2021 по февраль 2022 года украинцы потратили на книги 1,2 миллиарда гривен, что помогло издателям в условиях войны. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

«Соответствующий закон о стимулировании развития книгоиздания и книгораспространения Президент подписал 17 мая. Также Закон предусматривает предоставление книжным магазинам государственных субсидий, которые будут компенсировать арендную плату за помещение», - отметил Точицкий.

Кроме того, министр экономики Юлия Свириденко рассказала о действии программы «Национальный кэшбек», которая позволяет получить до 10% компенсации от стоимости приобретенных украинских книг.

«Книгоиздательская отрасль сильно пострадала от начала войны. Уничтожение типографий, например, харьковского «Фактор-Печати», потеря мощностей из-за временной оккупации, отсутствие доступа к финансированию. Поэтому правительство сегодня имеет ряд инициатив для развития украинской книги. Уже действует программа «Национальный кэшбек». Покупая украинские книги, можно получить до 10% компенсации от стоимости. А в декабре украинцы получат тысячу гривен социальной поддержки, потратить которые можно будет на коммунальные услуги, донат на ВСУ или, в частности, купить книгу», - отметила министр экономики.

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