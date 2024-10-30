Кабмин урегулировал вопрос регистрации авто как гуманитарной помощи, конечными приобретателями которых являются военные

Транспортное средство, признанное гуманитарной помощью, снимается с временного государственного учета в частности в связи с пребыванием приобретателя на лечении более месяца, пребыванием приобретателя в розыске в связи с самовольным оставлением воинской части или дезертирством, или увольнением приобретателя с военной службы.

Кабмин 29 октября внес изменения в постановления Кабмина 927 «Некоторые вопросы организации ведения автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи» и 584 «Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период военного положения в Украине» с целью обеспечения реализации положений Закона о ввозе, учете, распределении гуманитарной помощи, особенностей налогообложения соответствующих операций и предоставления отчетности №3448-IX.

В частности, урегулирован вопрос регистрации и использования транспортных средств, признанных гуманитарной помощью, конечными приобретателями которых являются военнослужащие, путем проведения временного государственного учета таких транспортных средств, который предусматривает:

подачу заявления о проведении временного государственного учета в сервисные центры МВД вместе с актом приема-передачи транспортного средства, являющегося гуманитарной помощью, декларации о признаваемых гуманитарной помощью товарах документов военнослужащего, подтверждающих прохождение им службы в военных формированиях;

получение временного технического талона;

перерегистрацию таких транспортных средств на определенных в акте приемки-передачи военнослужащих;

передачу военным формированием таких транспортных средств, признанных гуманитарной помощью, после окончания военного положения.

Установлено, что транспортные средства, признанные гуманитарной помощью, ввезенные на таможенную территорию Украины на основании декларации о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью до вступления в силу этого постановления, конечными приобретателями которых являются военнослужащие, подлежат временному государственному учету в течение 3 месяцев со дня вступления в силу постановления на основании декларации о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, акта приема-передачи и документов военнослужащего.

Постановление предусматривает, что на период военного положения транспортные средства, признанные гуманитарной помощью, конечными приобретателями которых являются военнослужащие, предназначенные для использования при осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, безопасности населения и защиты интересов государства в связи с военной агрессией, подлежат временному государственному учету в сервисных центрах.

Временный государственный учет транспортного средства, признанного гуманитарной помощью, осуществляется на основании заявления военнослужащего — приобретателя такого транспортного средства, документа, удостоверяющего личность военнослужащего, документа, подтверждающего прохождение военной службы приобретателем, а также акта приема-передачи транспортного средства, являющегося гуманитарной помощью, по форме согласно приложению и распечатанной электронной декларации о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, оформленной согласно приложению 1 к Порядку пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 5 сентября 2023 г. 953, на основании которого такое транспортное средство ввезено на таможенную территорию Украины.

Заявление приобретателя подается в сервисный центр в течение десяти дней после оформления акта приема-передачи.

Сведения об учтенных за военнослужащими транспортных средствах, признанных гуманитарной помощью, вносятся в Единый государственный реестр транспортных средств.

Получатель после завершения регистрационных действий уведомляет воинскую часть, орган, подразделение, в котором проходит военную службу, о том, что ему передано транспортное средство, признанное гуманитарной помощью, которое учитывается за ним на временном государственном учете.

Приобретателю отказывается в осуществлении временного государственного учета транспортного средства, признанного гуманитарной помощью, в случае наличия в Едином государственном реестре транспортных средств сведений о нахождении такого транспортного средства на временном государственном учете по приобретателю или в случае отсутствия сведений об оформленной декларации в автоматизированной системе регистрации гуманитарной помощи.

Транспортное средство, признанное гуманитарной помощью, снимается с временного государственного учета, в частности, в связи с пребыванием приобретателя на лечении в течение периода, превышающего один месяц (в том числе в связи с ранением, контузией, травмой или увечьем); пребыванием приобретателя в розыске в связи с самовольным оставлением воинской части или дезертирством; увольнением приобретателя с военной службы и т.п.

Ниже приводим изменения, внесенные постановлением Правительства от 29 октября.

Автор: Наталья Мамченко

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