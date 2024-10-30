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Кабмін врегулював питання реєстрації авто як гуманітарної допомоги, кінцевими набувачами яких є військові

16:54, 30 жовтня 2024
Транспортний засіб, визнаний гуманітарною допомогою, знімається з тимчасового державного обліку зокрема у зв’язку із перебуванням набувача на лікуванні більше місяця, перебуванням набувача у розшуку у зв’язку із самовільним залишенням військової частини або дезертирством, чи звільненням набувача з військової служби.
Кабмін врегулював питання реєстрації авто як гуманітарної допомоги, кінцевими набувачами яких є військові
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Кабмін 29 жовтня вніс зміни до постанов Кабміну 927 «Деякі питання організації ведення автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги» і 584 «Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період воєнного стану в Україні» з метою забезпечення реалізації положень Закону щодо ввезення, обліку, розподілу гуманітарної допомоги, особливостей оподаткування відповідних операцій та подання звітності №3448-IX.

Зокрема врегульовано питання реєстрації та використання транспортних засобів, визнаних гуманітарною допомогою, кінцевими набувачами яких є військовослужбовці, шляхом проведення тимчасового державного обліку таких транспортних засобів, який передбачає:

  • подання заяви про проведення тимчасового державного обліку до сервісних центрів МВС разом з актом приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою, декларації про товари, що визнаються гуманітарною допомогою, документів військовослужбовця, що підтверджують проходження ним служби у військових формуваннях;
  • отримання тимчасового технічного талона;
  • перереєстрацію таких транспортних засобів на визначених в акті приймання-передачі військовослужбовців;
  • передання військовим формуванням таких транспортних засобів, визнаних гуманітарною допомогою, після закінчення воєнного стану.

Установлено, що транспортні засоби, визнані гуманітарною допомогою, ввезені на митну територію України на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою до набрання чинності цією постановою, кінцевими набувачами яких є військовослужбовці, підлягають тимчасовому державному обліку протягом 3 місяців з дня набрання чинності цією постановою на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, акта приймання-передачі та документів військовослужбовця.

Постанова передбачає, що на період воєнного стану транспортні засоби, визнані гуманітарною допомогою, кінцевими набувачами яких є військовослужбовці, призначені для використання під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, безпеки населення та захисту інтересів держави у зв’язку з військовою агресією, підлягають тимчасовому державному обліку у сервісних центрах.

Тимчасовий державний облік транспортного засобу, визнаного гуманітарною допомогою, здійснюється на підставі заяви військовослужбовця — набувача такого транспортного засобу, документа, що посвідчує особу військовослужбовця, документа, що підтверджує проходження військової служби набувачем, а також акта приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою, за формою згідно з додатком та роздрукованої електронної декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, оформленої згідно з додатком 1 до Порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 р. 953, на підставі якої такий транспортний засіб ввезено на митну територію України.

Заява набувача подається до сервісного центру протягом десяти днів після оформлення акта приймання-передачі.

Відомості про обліковані за військовослужбовцями транспортні засоби, визнані гуманітарною допомогою, вносяться до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Набувач після завершення реєстраційних дій повідомляє військовій частині, органу, підрозділу, в якій проходить військову службу, про те, що йому передано транспортний засіб, визнаний гуманітарною допомогою, який обліковується за ним на тимчасовому державному обліку.

Набувачу відмовляється у здійсненні тимчасового державного обліку транспортного засобу, визнаного гуманітарною допомогою, в разі наявності в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів відомостей про перебування такого транспортного засобу на тимчасовому державному обліку за набувачем або у разі відсутності відомостей про оформлену декларацію в автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги.

Транспортний засіб, визнаний гуманітарною допомогою, знімається з тимчасового державного обліку зокрема у зв’язку із перебуванням набувача на лікуванні протягом періоду, що перевищує один місяць (зокрема у зв’язку з пораненням, контузією, травмою або каліцтвом); перебуванням набувача у розшуку у зв’язку із самовільним залишенням військової частини або дезертирством; звільненням набувача з військової служби тощо.

Нижче наводимо зміни, які були внесені постановою Уряду від 29 жовтня.

Автор: Наталя Мамченко

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військові Кабінет Міністрів України

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Кабмін врегулював питання реєстрації авто як гуманітарної допомоги, кінцевими набувачами яких є військові

Транспортний засіб, визнаний гуманітарною допомогою, знімається з тимчасового державного обліку зокрема у зв’язку із перебуванням набувача на лікуванні більше місяця, перебуванням набувача у розшуку у зв’язку із самовільним залишенням військової частини або дезертирством, чи звільненням набувача з військової служби.

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