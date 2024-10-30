Кабмін врегулював питання реєстрації авто як гуманітарної допомоги, кінцевими набувачами яких є військові

Кабмін 29 жовтня вніс зміни до постанов Кабміну 927 «Деякі питання організації ведення автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги» і 584 «Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період воєнного стану в Україні» з метою забезпечення реалізації положень Закону щодо ввезення, обліку, розподілу гуманітарної допомоги, особливостей оподаткування відповідних операцій та подання звітності №3448-IX.
Зокрема врегульовано питання реєстрації та використання транспортних засобів, визнаних гуманітарною допомогою, кінцевими набувачами яких є військовослужбовці, шляхом проведення тимчасового державного обліку таких транспортних засобів, який передбачає:
Установлено, що транспортні засоби, визнані гуманітарною допомогою, ввезені на митну територію України на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою до набрання чинності цією постановою, кінцевими набувачами яких є військовослужбовці, підлягають тимчасовому державному обліку протягом 3 місяців з дня набрання чинності цією постановою на підставі декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, акта приймання-передачі та документів військовослужбовця.
Постанова передбачає, що на період воєнного стану транспортні засоби, визнані гуманітарною допомогою, кінцевими набувачами яких є військовослужбовці, призначені для використання під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, безпеки населення та захисту інтересів держави у зв’язку з військовою агресією, підлягають тимчасовому державному обліку у сервісних центрах.
Тимчасовий державний облік транспортного засобу, визнаного гуманітарною допомогою, здійснюється на підставі заяви військовослужбовця — набувача такого транспортного засобу, документа, що посвідчує особу військовослужбовця, документа, що підтверджує проходження військової служби набувачем, а також акта приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою, за формою згідно з додатком та роздрукованої електронної декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, оформленої згідно з додатком 1 до Порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 р. 953, на підставі якої такий транспортний засіб ввезено на митну територію України.
Заява набувача подається до сервісного центру протягом десяти днів після оформлення акта приймання-передачі.
Відомості про обліковані за військовослужбовцями транспортні засоби, визнані гуманітарною допомогою, вносяться до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.
Набувач після завершення реєстраційних дій повідомляє військовій частині, органу, підрозділу, в якій проходить військову службу, про те, що йому передано транспортний засіб, визнаний гуманітарною допомогою, який обліковується за ним на тимчасовому державному обліку.
Набувачу відмовляється у здійсненні тимчасового державного обліку транспортного засобу, визнаного гуманітарною допомогою, в разі наявності в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів відомостей про перебування такого транспортного засобу на тимчасовому державному обліку за набувачем або у разі відсутності відомостей про оформлену декларацію в автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги.
Транспортний засіб, визнаний гуманітарною допомогою, знімається з тимчасового державного обліку зокрема у зв’язку із перебуванням набувача на лікуванні протягом періоду, що перевищує один місяць (зокрема у зв’язку з пораненням, контузією, травмою або каліцтвом); перебуванням набувача у розшуку у зв’язку із самовільним залишенням військової частини або дезертирством; звільненням набувача з військової служби тощо.
Нижче наводимо зміни, які були внесені постановою Уряду від 29 жовтня.
Автор: Наталя Мамченко
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