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UNICEF виділяє понад 203 млн гривень на підготовку українських шкіл до зими

20:47, 30 жовтня 2024
Понад 700 українських шкіл утеплять завдяки фінансуванню UNICEF та уряду Німеччини.
UNICEF виділяє понад 203 млн гривень на підготовку українських шкіл до зими
Джжерело фото: ye.ua
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UNICEF профінансує підготовку українських шкіл до зимового періоду, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Організація виділить понад 203 мільйони гривень на утеплення та оновлення 700 шкіл, з яких 550 розташовані на прифронтових територіях. Кожен заклад отримає по 290,5 тисяч гривень.

Проєкт реалізується під патронатом Першої леді Олени Зеленської та є спільною ініціативою UNICEF, Мінреінтеграції, МОН та Офісу Президента України. Фінансування надає уряд Німеччини через Німецький банк розвитку (KfW).

Кошти спрямують на утеплення будівель, установку теплогенераторів, заміну вікон і дверей, ремонт інженерних мереж, закупівлю палива та модернізацію харчоблоків.

Заступниця Керівника Офісу Президента Ірина Верещук подякувала Уряду Німеччини, команді Першої леді та UNICEF за підтримку: «Це дуже важлива і вчасна допомога для шкіл на прифронтових територіях».

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