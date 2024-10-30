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Радбез ООН обговорить залучення військових КНДР до війни в Україні

16:44, 30 жовтня 2024
Рада безпеки ООН 30 жовтня збереться на засідання, щоб обговорити залучення військ КНДР у війну рф проти України.
Радбез ООН обговорить залучення військових КНДР до війни в Україні
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У середу, 30 жовтня, відбудеться засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з використанням рф північнокорейських військ у війні проти України. Про це розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Засідання відбудеться за запитом України орієнтовно після 22:15 за київським часом.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру ініціювати відправлення військового контингенту з країн-партнерів на фронт після інформації про участь військових КНДР у війні на боці рф.

Як відомо,  делегація з Південної Кореї прибуде в Україну для обговорення присутності військ КНДР у росії.

У Білому домі назвали можливу участь військових з КНДР у війні на боці росії «новим рівнем відчаю путіна».

Раніше повідомлялося, що Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив присутність військових КНДР на Курщині.

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