Радбез ООН обговорить залучення військових КНДР до війни в Україні

У середу, 30 жовтня, відбудеться засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з використанням рф північнокорейських військ у війні проти України. Про це розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Засідання відбудеться за запитом України орієнтовно після 22:15 за київським часом.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру ініціювати відправлення військового контингенту з країн-партнерів на фронт після інформації про участь військових КНДР у війні на боці рф.

Як відомо, делегація з Південної Кореї прибуде в Україну для обговорення присутності військ КНДР у росії.

У Білому домі назвали можливу участь військових з КНДР у війні на боці росії «новим рівнем відчаю путіна».

Раніше повідомлялося, що Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив присутність військових КНДР на Курщині.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.