Совбез ООН обсудит привлечение военных КНДР к войне в Украине

Совет безопасности ООН 30 октября соберется на заседание, чтобы обсудить привлечение войск КНДР в войну рф против Украины.

В среду, 30 октября, состоится заседание Совета Безопасности ООН в связи с использованием рф северокорейских войск в войне против Украины. Об этом рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Заседание состоится по запросу Украины ориентировочно после 22:15 по Киеву.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена инициировать отправку военного контингента из стран-партнеров на фронт после информации об участии военных КНДР в войне на стороне рф.

Как известно, делегация из Южной Кореи прибудет в Украину для обсуждения присутствия войск КНДР в россии.

В Белом доме назвали возможное участие военных из КНДР в войне на стороне россии «новым уровнем отчаяния путина».

Ранее сообщалось, что Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил присутствие военных КНДР на Курщине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.