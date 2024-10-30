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Совбез ООН обсудит привлечение военных КНДР к войне в Украине

16:44, 30 октября 2024
Совет безопасности ООН 30 октября соберется на заседание, чтобы обсудить привлечение войск КНДР в войну рф против Украины.
Совбез ООН обсудит привлечение военных КНДР к войне в Украине
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В среду, 30 октября, состоится заседание Совета Безопасности ООН в связи с использованием рф северокорейских войск в войне против Украины. Об этом рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Заседание состоится по запросу Украины ориентировочно после 22:15 по Киеву.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена инициировать отправку военного контингента из стран-партнеров на фронт после информации об участии военных КНДР в войне на стороне рф.

Как известно, делегация из Южной Кореи прибудет в Украину для обсуждения присутствия войск КНДР в россии.

В Белом доме назвали возможное участие военных из КНДР в войне на стороне россии «новым уровнем отчаяния путина».

Ранее сообщалось, что Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил присутствие военных КНДР на Курщине.

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рф Украина война ООН КНДР

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