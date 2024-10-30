До повноважень суду належить саме перевірка дотримання визначеної законодавством процедури прийняття рішення про відкликання депутата за народною ініціативою — КАС ВС

КАС ВС підкреслює, що гарантії прав депутатів мають бути дотримані усіма учасниками такого роду правовідносин, як вищим керівним органом політичної партії, місцевою організацією політичної партії, територіальною виборчою комісією тощо.

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду зазначила, що гарантії прав депутатів мають бути дотримані усіма учасниками такого роду правовідносин, як вищим керівним органом політичної партії, місцевою організацією політичної партії, територіальною виборчою комісією тощо.

Водночас депутат, щодо якого вирішується питання про відкликання, має дотримуватись визначених процедурою обов`язків та показати іншим учасникам правовідносин готовність сумлінно їх виконувати та реалізовувати надані права. Про це повідомляє Восьмий апеляційний адмінсуд.

Обставини справи № 380/4166/22

25 жовтня 2020 року на чергових виборах депутатів Львівської обласної ради ОСОБА_1 обрана депутатом Львівської обласної ради від Львівської обласної організації політичної партії «Українська Галицька Партія».

Відповідно до витягу з протоколу №22/01-2022 конференції Львівської обласної організації політичної партії «Українська Галицька партія» від 22 січня 2022 року, Львівська обласна організація політичної партії «Українська Галицька партія» прийняла рішення про внесення пропозиції щодо відкликання за народною ініціативою депутата Львівської обласної ради, зокрема ОСОБА_1 з підстав, що передбачені п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Згідно з протоколом №23/01-22 засідання Політичної ради політичної партії «Українська Галицька Партія» від 23 січня 2022 року прийнято рішення про відкликання за народною ініціативою, зокрема ОСОБА_1 відповідно до внесеної конференцією Львівської обласної організації політичної партії «Українська Галицька партія» пропозиції з підстав, що передбачені п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», а саме: у період з 01 грудня 2020 року по 01 грудня 2021 року депутат не підтримував зв`язку з Львівською обласною організацією «Українська Галицька Партія»; депутат не повідомив та не проінформував виборців про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, доручень виборців; не вів регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, а також не оприлюднив дні, години та місце прийому виборців (громадян); підтримка депутатом Меморандуму про співпрацю всупереч рішенню Політичної ради політичної партії «Українська Галицька Партія» та невиконання рішення Політичної ради політичної партії «Українська Галицька Партія» щодо застереження від співпраці із окремими фракціями політичних партій; депутат не звітував перед виборцями в період з 01 грудня 2020 року по 01 грудня 2021 року; голосування депутатом питань та проєктів рішень, які включені до порядку денного для розгляду на пленарному засіданні з порушенням Регламенту Львівської обласної ради.

Позивач вважаючи рішення Політичної ради політичної партії «Українська Галицька Партія» про відкликання за народною ініціативою від 23 січня 2022 року протиправним та таким, що підлягає скасуванню, звернулася до суду з позовом.

Рішенням Львівського окружного адміністративного від 31 травня 2023 року позов задоволено повністю – визнано протиправним та скасовано рішення Політичної ради політичної партії «Українська Галицька Партія» про відкликання за народною ініціативою депутата Львівської обласної ради ОСОБА_1 від 23 січня 2022 року.

Постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 17 жовтня 2023 року скасовано рішення суду першої інстанції та прийнято постанову, якою у задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 відмовлено.

Не погоджуючись з таким рішенням суду апеляційної інстанції, позивач звернулася із касаційною скаргою, у якій просить скасувати це судове рішення та залишити в силі рішення суду першої інстанції.

Висновки КАС ВС

Верховний Суд наголошує, що норми Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» передбачають необхідність письмового повідомлення депутата, щодо якого буде вирішуватись питання щодо внесення пропозиції про його відкликання, про дату, час і місце проведення зборів (конференції) місцевої організації політичної партії, однак не визначають відповідний спосіб такого повідомлення.

З огляду на встановлені судом апеляційної інстанції обставини щодо надсилання позивачу відповідних повідомлень про дату, час і місце проведення зборів (конференції) місцевої організації політичної партії Верховний Суд вважає, що було вжито всіх можливих заходів для повідомлення позивачки про проведення Конференції.

Враховуючи правову природу процедури відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою та наслідків, які настають для відповідного депутата Верховний Суд у постанові від 21 грудня 2023 року у справі № 560/5385/22 зазначив, що гарантії прав депутатів мають бути дотримані усіма учасниками такого роду правовідносин, як вищим керівним органом політичної партії, місцевою організацією політичної партії, територіальною виборчою комісією тощо. Водночас депутат, щодо якого вирішується питання про відкликання, має дотримуватись визначених процедурою обов`язків та показати іншим учасникам правовідносин готовність сумлінно їх виконувати та реалізовувати надані права.

Крім того, Верховний Суд зазначив, що питання відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою чітко регламентовано законодавством.

Позивач, у свою чергу, має право на захист та перевірку судом дотримання здійсненої щодо нього відповідачем регламентованої законом процедури та правил відкликання депутата за народною ініціативою.

На тлі цього колегія суддів констатувала, що в межах перевірки правомірності рішення вищого керівного органу політичної партії суд не може втручатись у дискреційні повноваження та впливати на свободу вільного вибору керівництва партії щодо ставлення до тих чи інших дій депутатів, обраних шляхом висування місцевою організацією політичної партії, натомість до повноважень суду належить саме перевірка дотримання визначеної законодавством процедури прийняття рішення про відкликання депутата за народною ініціативою.

Верховний Суд констатував, що висновок суду апеляційної інстанції по суті спору є правильним, обґрунтованим, відповідає нормам матеріального та процесуального права, підстави для скасування чи зміни оскаржуваного судового рішення відсутні, в тому касаційну скаргу необхідно залишити без задоволення, а рішення суду апеляційної інстанції – без змін.

Ознайомитись з постановою КАС ВС від 30 вересня 2024 року у справі № 380/4166/22 можна за посиланням.

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