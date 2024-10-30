Українців попередили про фішингові листи від «податкової» – кошти зникають за годину

Українським бухгалтерам почали надходити фальшиві листи від «податкової».

Джерело фото: detector.media

Команда CERT-UA при Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України зафіксувала нову хвилю фішингових атак, спрямованих на бухгалтерів українських підприємств. Про це повідомляє Держспецзв’язку.

Хакери розсилають листи, що імітують повідомлення від Державної податкової служби України. У листах міститься PDF-документ із посиланням на архів, розміщений на файловому сервісі. Після відкриття архіву на комп’ютер завантажується шкідливе програмне забезпечення, що надає зловмисникам віддалений доступ до пристрою.

За даними Держспецзв’язку, ці атаки фінансово мотивовані та пов’язані з діяльністю угруповання UAC-0050. Під загрозою перебувають бухгалтери, які користуються системами дистанційного банківського обслуговування. У деяких випадках зловмисники викрадають кошти вже за годину після ураження системи.

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