Украинцев предупредили о фишинговых письмах от «налоговой» – средства исчезают за час

Украинским бухгалтерам начали поступать фальшивые письма от «налоговой».

Источник фото: detector.media

Команда CERT-UA при Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины зафиксировала новую волну фишинговых атак, направленных на бухгалтеров украинских предприятий. Об этом сообщает Госспецсвязи.

Хакеры рассылают письма, имитирующие сообщения от Государственной налоговой службы Украины. В письмах содержится PDF-документ со ссылкой на архив, размещенный на файловом сервисе. После открытия архива на компьютер загружается вредоносное программное обеспечение, которое предоставляет злоумышленникам удаленный доступ к устройству.

По данным Госспецсвязи, эти атаки финансово мотивированы и связаны с деятельностью группировки UAC-0050. Под угрозой находятся бухгалтеры, которые пользуются системами дистанционного банковского обслуживания. В некоторых случаях злоумышленники похищают средства уже через час после поражения системы.

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