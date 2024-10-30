Публиковали места вручения повесток и призвали скрываться от ТЦК — СБУ заблокировала 13 групп в мессенджерах

Сообщества в Viber, Telegram и Tik-Tok препятствовали мобилизации во Львовской области.

Фото: ukrinform.com

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В октябре 2024 года киберспециалисты СБУ прекратили деструктивную деятельность 13 интернет-сообществ в соцсетях Viber, Telegram и Tik-Tok, которые препятствовали мобилизации во Львовской области. Об этом сообщило Управление СБУ во Львовской области.

Общая аудитория этих ресурсов насчитывала около 140 тысяч пользователей.

«Участники групп «сливали» актуальные места вручения военнообязанным повесткам и призвали скрываться от представителей ТЦК и СП.

Эти группы пользовались спросом среди мужчин, пытавшихся уклониться от воинского долга», - заявили в СБУ.

Чтобы избежать ответственности за препятствование мобилизации, некоторые администраторы скрывали свои контактные данные в настройках групп. А также создавали «частные» группы со скрытыми контактами участников.

Киберспециалисты СБУ установили лица администраторов и заблокировали группы, где сообщали о передвижении военнослужащих, в частности о мероприятиях, проводимых работниками ТЦК.

Во время обысков у одного из администраторов изъят телефон, через который осуществлялась противоправная деятельность.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Также СБУ изучает собранную доказательную базу и решается вопрос процессуального статуса других администраторов.

В спецслужбе напомнили, что в течение 2024 года СБУ заблокировала 30 групп на платформах которых распространялась информация по препятствованию законной деятельности Вооруженных Сил.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области разоблачили администратора Telegram-канала, где публиковали места раздачи повесток.

Кроме того, в Черкасской области разоблачили мужчину, который публиковал места вручения повесток с кодовыми словами.

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