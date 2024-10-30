Публікували місця вручення повісток та закликали ховатися від ТЦК — СБУ заблокувала 13 груп в месенджерах

Спільноти в Viber, Telegram та Tik-Tok перешкоджали мобілізації у Львівській області.

Фото: ukrinform.com

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Протягом жовтня 2024 року кіберфахівці СБУ припинили деструктивну діяльність 13 інтернет-спільнот в соцмережах Viber, Telegram та Tik-Tok, які перешкоджали мобілізації у Львівській області. Про це повідомило Управління СБУ у Львівській області.

Зазначається, що загальна аудиторія цих ресурсів налічувала близько 140 тисяч користувачів.

«Учасники груп «зливали» актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників ТЦК та СП.

Ці групи користувалися попитом серед чоловіків, які намагались ухилитися від військового обов’язку», - заявили у СБУ.

Щоб уникнути відповідальності за перешкоджання мобілізації, деякі з адміністраторів приховували свої контактні дані в налаштуваннях груп. А також створювали «приватні» групи з прихованими контактами учасників.

Кіберфахівці СБУ встановили особи адміністраторів та заблокували групи де повідомляли щодо пересування військовослужбовців, зокрема про заходи, які проводять працівники ТЦК.

Під час обшуків в одного з адміністраторів вилучено телефон, через який здійснювалась протиправна діяльність.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Також СБУ вивчає зібрану доказову базу та вирішується питання щодо процесуального статусу інших адміністраторів.

У спецслужбі нагадали, що загалом упродовж 2024 року СБУ заблокувала 30 груп на платформах яких поширювалась інформація щодо перешкоджання законній діяльності Збройних Сил.

Раніше ми писали, що на Рівненщині викрили адміністраторку Telegram-каналу, де публікували місця роздачі повісток.

Крім того, на Черкащині викрили чоловіка, який публікував місця вручання повісток з кодовими словами.

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