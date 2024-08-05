«Йдуть дві грози»: викрили чоловіка, який публікував місця вручання повісток з кодовими словами

Адміністратор інтернет-спільноти використовував умовні слова і позначення погодних явищ, щоб позначити місця вручення повісток та маршрути переміщення працівників ТЦК.

На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру уманчанину за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 40-річний чоловік у грудні 2023 року створив та надалі адміністрував тематичну групу в Інтернет-месенджері для поширення інформації про місця, де представники місцевого ТЦК та СП здійснюють заходи з оповіщення населення (вручають повістки), а також про маршрути пересування представників ТЦК та СП.

«Завдяки масовому поширенню інформації через Інтернет-спільноту, місцеві жителі Уманщини мали змогу уникати спілкування з представниками центрів комплектування та соціальної підтримки, а також працівниками поліції, і як наслідок, це створювало передумови для ухилення ними від виконання конституційного військового обов’язку», - заявили у прокуратурі.

Також там зазначають, що адміністратор групи усвідомлював протиправність своєї діяльності, оскільки встановив таймер строком 48 годин, після спливу яких усі повідомлення у вайбер-групі автоматично видалялися. Крім того, на позначення місць вручення повісток та маршрути переміщення працівників ТЦК використовувались умовні слова і позначення погодних явищ («Автострада дождь», «Йдуть дві грози до Атб» тощо).

За результатами слідчих дій діяльність протиправної Інтернет-спільноти наразі заблоковано. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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