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«Идут две грозы»: разоблачили мужчину, который публиковал места вручения повесток с кодовыми словами

17:01, 5 августа 2024
Администратор интернет-сообщества использовал условные слова и обозначения погодных явлений, чтобы указать места вручения повесток и маршруты перемещения работников ТЦК.
«Идут две грозы»: разоблачили мужчину, который публиковал места вручения повесток с кодовыми словами
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В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении уманчанину за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 40-летний мужчина в декабре 2023 года создал и в дальнейшем администрировал тематическую группу в Интернет-мессенджере для распространения информации о местах, где представители местного ТЦК и СП осуществляют мероприятия по оповещению населения (вручают повестки), а также о маршрутах передвижение представителей ТЦК и СП.

«Благодаря массовому распространению информации через Интернет-сообщество, местные жители Уманщины имели возможность избегать общения с представителями центров комплектования и социальной поддержки, а также сотрудниками полиции, и как следствие это создавало предпосылки для уклонения ими от выполнения конституционной воинской обязанности», - заявили в прокуратуре.

Также отмечают, что администратор группы осознавал противоправность своей деятельности, поскольку установил таймер сроком 48 часов, после истечения которых все сообщения в вайбер-группе автоматически удалялись. Кроме того, для обозначения мест вручения повесток и маршрутов перемещения работников ТЦК использовались условные слова и обозначения погодных явлений («Автострада дождь», «Идут две грозы в Атб» и т.д.).

По результатам следственных действий деятельность противоправного Интернет-сообщества заблокирована. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

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