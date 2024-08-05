«Идут две грозы»: разоблачили мужчину, который публиковал места вручения повесток с кодовыми словами

Администратор интернет-сообщества использовал условные слова и обозначения погодных явлений, чтобы указать места вручения повесток и маршруты перемещения работников ТЦК.

В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении уманчанину за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 40-летний мужчина в декабре 2023 года создал и в дальнейшем администрировал тематическую группу в Интернет-мессенджере для распространения информации о местах, где представители местного ТЦК и СП осуществляют мероприятия по оповещению населения (вручают повестки), а также о маршрутах передвижение представителей ТЦК и СП.

«Благодаря массовому распространению информации через Интернет-сообщество, местные жители Уманщины имели возможность избегать общения с представителями центров комплектования и социальной поддержки, а также сотрудниками полиции, и как следствие это создавало предпосылки для уклонения ими от выполнения конституционной воинской обязанности», - заявили в прокуратуре.

Также отмечают, что администратор группы осознавал противоправность своей деятельности, поскольку установил таймер сроком 48 часов, после истечения которых все сообщения в вайбер-группе автоматически удалялись. Кроме того, для обозначения мест вручения повесток и маршрутов перемещения работников ТЦК использовались условные слова и обозначения погодных явлений («Автострада дождь», «Идут две грозы в Атб» и т.д.).

По результатам следственных действий деятельность противоправного Интернет-сообщества заблокирована. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.