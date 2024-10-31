На Київщині притягнули до відповідальності власницю собаки породи «Мальтезе», яка вкусила жінку

Господарка вигулювала собаку без повідка, внаслідок чого тварина вкусила за ногу іншу жінку.

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До Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшли матеріали про адміністративне правопорушення відносно жінки за порушення правил утримання собак і котів. Про це повідомляє пресслужба суду.

Як зазначено у постанові суду, 31 липня 2024 року близько 20:45 в с. Проців, Бориспільського району власниця собаки порушила правила тримання тварин, а саме вигулювала собаку породи «Мальтезе» без повідка, яка заподіяла шкоду здоров’ю потерпілій, а саме вкусила її за ногу.

В судовому засіданні власниця собаки вину не визнала, пояснивши, що собака вибігла з подвір’я сама.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали справи, суд визнав жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч. 3 статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення та призначив покарання у виді штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 гривень.

Крім того, вона сплатить судовий збір в розмірі 605 грн (справа № 359/9134/24).

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