Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Київщині притягнули до відповідальності власницю собаки породи «Мальтезе», яка вкусила жінку

07:52, 31 жовтня 2024
Господарка вигулювала собаку без повідка, внаслідок чого тварина вкусила за ногу іншу жінку.
На Київщині притягнули до відповідальності власницю собаки породи «Мальтезе», яка вкусила жінку
ілюстративне фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшли матеріали про адміністративне правопорушення відносно жінки за порушення правил утримання собак і котів. Про це повідомляє пресслужба суду.

Як зазначено у постанові суду, 31 липня 2024 року близько 20:45 в с. Проців, Бориспільського району власниця собаки порушила правила тримання тварин, а саме вигулювала собаку породи «Мальтезе» без повідка, яка заподіяла шкоду здоров’ю потерпілій, а саме вкусила її за ногу.

В судовому засіданні власниця собаки  вину не визнала, пояснивши, що собака вибігла з подвір’я сама.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали справи, суд визнав жінку винною  у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого  ч. 3 статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення та призначив покарання у виді штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700  гривень.

Крім того, вона сплатить судовий збір в розмірі 605 грн (справа № 359/9134/24). 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд штраф судова практика Київська область тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Які ризики несе у собі «узаконення» слідчим суддею порушення права на свободу від самовикриття – стаття д. ю. н., професора Миколи Мельника

Право підозрюваного на свободу від самовикриття виключає будь-який примус з боку сторони обвинувачення щодо надання їй підозрюваним інформації та доказів, які мають інкримінуючий характер та можуть бути використані стороною обвинувачення для доведення винуватості підозрюваного – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Боротьба з корупцією та реформи в Україні – це як їзда на велосипеді, не можна просто перестати крутити педалі посеред дороги – посол ЄС Катаріна Матернова

У посольстві Європейського Союзу порадили громадянам України набратися терпіння і дочекатися результатів реформ та боротьби з корупцією.

Єврокомісія вважає, що Україна просунулася у судовій реформі, а обмеження прав громадян під час воєнного стану є пропорційними – звіт

Обмеження основних прав людини в Україні, пов’язані з воєнним станом, залишаються загалом пропорційними, а влада просунулася у впровадженні важливих реформ – що відзначила Єврокомісія у доповіді стосовно розширення.

Конкурс в апеляційні суди – оприлюднено зразки практичних завдань для іспиту

Але спочатку кандидатам необхідно подолати етап тестування на когнітивні здібності

Верховний Суд підтримав створення спеціалізованого суду для розгляду спорів за участю центральних органів влади

Створення Вищого суду з публічно-правових спорів як суду першої та апеляційної інстанцій заплановане на 2025 рік.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва