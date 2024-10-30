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У Києві судитимуть екскерівників банку «Аркада» за незаконне заволодіння 480 млн грн вкладників

21:36, 30 жовтня 2024
Ексочільникам банку «Аркада» загрожує 12 років ув'язнення.
У Києві судитимуть екскерівників банку «Аркада» за незаконне заволодіння 480 млн грн вкладників
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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У Києві судитимуть колишніх керівників банку «Аркада» за обвинуваченням у незаконному заволодінні 480 млн грн вкладників фондів банку. Подільська окружна прокуратура столиці направила до суду обвинувальний акт проти екскерівника правління АТ АКБ «Аркада» та його заступниці. Їх підозрюють у розтраті коштів вкладників через зловживання службовим становищем, що здійснювала організована група у великих масштабах (ч. 5 ст. 191 КК України). Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, протягом 2014-2020 років банк «Аркада» управляв трьома фондами, включаючи два пенсійні та дитячий, де було залучено близько 480 млн грн від близько 25 тисяч вкладників. Підозрювані використали ці кошти для купівлі облігацій підприємства, бенефіціаром якого був сам голова правління банку. Згодом облігації не були погашені, що призвело до збитків у сумі 480 млн грн для вкладників.

За даними звинувачення, фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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прокуратура Київ

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