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В Киеве будут судить экс-руководителей банка «Аркада» за незаконное завладение 480 млн грн вкладчиков

21:36, 30 октября 2024
Экс-руководителям банка «Аркада» грозит 12 лет заключения.
В Киеве будут судить экс-руководителей банка «Аркада» за незаконное завладение 480 млн грн вкладчиков
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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В Киеве будут судить бывших руководителей банка «Аркада» по обвинению в незаконном завладении 480 млн грн вкладчиков фондов банка. Подольская окружная прокуратура столицы направила в суд обвинительный акт против экс-руководителя правления АО АКБ «Аркада» и его заместителя. Их подозревают в растрате средств вкладчиков путем злоупотребления служебным положением, что осуществляла организованная группа в крупных масштабах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, в течение 2014-2020 годов банк «Аркада» управлял тремя фондами, включая два пенсионных и детский, где было привлечено около 480 млн грн от около 25 тысяч вкладчиков. Подозреваемые использовали эти средства для покупки облигаций предприятия, бенефициаром которого был сам председатель правления банка. Впоследствии облигации не были погашены, что привело к убыткам в сумме 480 млн грн для вкладчиков.

По данным обвинения, фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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прокуратура Киев

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