На левом берегу в Киеве установили обновленные системы оповещения, которые будут работать без света

Новая система сможет работать около недели без электроснабжения – на своем резервном оборудовании.

Источник фото: КГГА

На левом берегу столицы заработала модернизированная территориальная автоматизированная система оповещения, которая может работать без света и связи. Об этом сообщили в КГГА.

Как отмечается, при проектировании проводились исследования в каждом районе столицы, чтобы определить точки в плотной застройке, где сигналы лучше всего будут слышать все жители микрорайона. Также создали карту расположения этих громкоговорителей и спецоборудования.

В качестве образца взяли системы, работающие в США, Германии и Польше.

«Новая система сможет работать около недели без электроснабжения – на своем резервном оборудовании. И даже в условиях отключения всех операторов связи эта система будет действовать, ведь будет управляться автономно», - пишут в КГГА.

Кроме того, новая территориальная автоматизированная система оповещения, кроме сигнала «Внимание всем», позволяет выполнить адресное (индивидуальное на каждый громкоговоритель) уведомление населения в зависимости от типа чрезвычайной ситуации, ее масштаба и прогноза развития.

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