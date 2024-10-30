На лівому березі у Києві встановили оновлені системи оповіщення, які працюватимуть без світла

Нова система зможе працювати близько тижня без електропостачання – на своєму резервному обладнанні.

Джерело фото: КМДА

На лівому березі столиці запрацювала модернізована територіальна автоматизована система оповіщення, яка може працювати без світла і зв’язку. Про це повідомили у КМДА.

Як зазначається, під час проєктування проводили дослідження в кожному районі столиці, щоб визначити точки в щільній забудові, де сигнали найкраще чутимуть усі жителі мікрорайону. Також створили карту розташування цих гучномовців і спецобладнання.

За зразок взяли системи, що працюють у США, Німеччині та Польщі.

«Нова система зможе працювати близько тижня без електропостачання – на своєму резервному обладнанні. І навіть в умовах відключення всіх операторів зв’язку ця система діятиме, адже керуватиметься автономно», - пишуть у КМДА.

Окрім того, нова територіальна автоматизована система оповіщення, окрім сигналу «Увага всім», дозволяє виконати адресне (індивідуальне на кожен гучномовець) сповіщення населення в залежності від типу надзвичайної ситуації, її масштабу та прогнозу розвитку.

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