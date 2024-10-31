В Киевской области привлекли к ответственности владелицу собаки породы «Мальтезе», которая укусила женщину

Хозяйка выгуливала собаку без поводка, в результате чего животное укусило за ногу другую женщину.

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В Бориспольский горрайонный суд Киевской области поступили материалы об административном правонарушении в отношении женщины за нарушение правил содержания собак и кошек. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как указано в постановлении суда, 31 июля 2024 около 20:45 в с. Процев, Бориспольского района владелица собаки нарушила правила содержания животных, а именно выгуливала собаку породы «Мальтезе» без поводка, которая причинила вред здоровью потерпевшей, а именно укусила ее за ногу.

В судебном заседании владелица собаки вину не признала, объяснив, что собака выбежала из двора сама.

Исследовав и проанализировав материалы дела, суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 статьи 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и назначил наказание в виде штрафа в размере ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 1700 гривен.

Кроме того, она оплатит судебный сбор в размере 605 грн (дело №359/9134/24).

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