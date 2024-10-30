UNICEF выделяет более 203 млн гривен на подготовку украинских школ к зиме

Более 700 украинских школ утеплят благодаря финансированию UNICEF и правительства Германии.

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UNICEF профинансирует подготовку украинских школ к зимнему периоду, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Организация выделит более 203 миллионов гривен на утепление и обновление 700 школ, из которых 550 расположены на прифронтовых территориях. Каждое заведение получит по 290,5 тысяч гривен.

Проект реализуется под патронатом Первой леди Елены Зеленской и является совместной инициативой UNICEF, Минреинтеграции, МОН и Офиса Президента Украины. Финансирование предоставляет правительство Германии через Немецкий банк развития (KfW).

Средства направят на утепление зданий, установку теплогенераторов, замену окон и дверей, ремонт инженерных сетей, закупку топлива и модернизацию пищеблоков.

Заместитель Руководителя Офиса Президента Ирина Верещук поблагодарила Правительство Германии, команду Первой леди и UNICEF за поддержку: «Это очень важная и своевременная помощь для школ на прифронтовых территориях».

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