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Верховный Суд поддержал создание специализированного суда для рассмотрения споров с участием центральных органов власти

17:13, 30 октября 2024
Создание Высшего суда по публично-правовым спорам как суда первой и апелляционной инстанций запланировано на 2025 год.
Верховный Суд поддержал создание специализированного суда для рассмотрения споров с участием центральных органов власти
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В Верховном Суде сообщили, что не имеют принципиальных замечаний к идее создания нового высшего специализированного суда, который будет рассматривать дела, ранее подсудные ликвидированному в 2022 году Окружному административному суду города Киева. 

Об этом 29 октября сообщил председатель Верховного суда Станислав Кравченко.

«Мы поддерживаем идею создания нового высшего суда административной специализации в структуре системы правосудия. Но мы будем смотреть, как эта идея будет реализована на практике», - отметил председатель Верховного Суда во время работы конференции «Путь Украины в ЕС». 

Отметим, что создание нового высшего специализированного административного суда, который будет рассматривать административные дела против национальных государственных органов (НБУ, НАБУ, НАПК и т. д.), а также дела, относящиеся к исключительной компетенции Окружного административного суда города Киева об обжаловании актов национальных государственных органов, полномочия которых распространяются на территорию Украины, предусмотрено договоренностями с иностранными партнерами Украины, а также Стратегией развития системы правосудия и конституционного судопроизводства до 2029 года, автором которой является Офис Президента.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», есть два варианта названия нового суда – Высший административный суд или Высший суд по публично-правовым спорам. Создан суд будет по принципу Высшего антикоррупционного суда, а отбор судей вместе с ВККС будет осуществлять Общественный совет международных экспертов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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