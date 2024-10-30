В Ровно водитель Audi опасно развернулся и столкнулся с автомобилем с несовершеннолетним водителем

На улице Соборной произошло ДТП с участием трех транспортных средств.

Источник фото: полиция Ровенской области

На улице Соборной в Ровно произошла авария с участием трех автомобилей, о чем сообщила патрульная полиция Ровенской области.

ДТП случилось, когда 33-летний водитель Audi, выполняя маневр разворота, не убедился в безопасности своих действий и столкнулся с автомобилем Citroen Jumpy, который двигался во встречном направлении. В результате удара Citroen был отброшен на припаркованный Fiat Scudo. Все три транспортных средства получили механические повреждения.

Патрульные составили на водителя Audi протокол по ч. 1 ст. 122 КУоАП (нарушение требований дорожной разметки), поскольку он пересек сплошную линию. Также был составлен протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП).

Как выяснилось, за рулем Citroen Jumpy находился несовершеннолетний водитель, которому всего 17 лет, и он признался, что взял автомобиль без разрешения. На место аварии вызвали его отца. Юному водителю составили протокол по ч. 1 ст. 126 КУоАП (отсутствие полиса обязательного страхования) и по ч. 2 ст. 126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.