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Кабмин имеет две недели, чтобы проработать рекомендации Рады и представить проект госбюджета ко второму чтению

15:31, 2 ноября 2024
Парламент поддержал проект госбюджета на следующий год в первом чтении и направил Правительству бюджетные выводы.
Кабмин имеет две недели, чтобы проработать рекомендации Рады и представить проект госбюджета ко второму чтению
Источник фото: sluga-narodu.com
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В Раде планируют принять проект госбюджета-2025 к концу ноября. Как отметила народная депутатка и председательница Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, парламент поддержал проект госбюджета на следующий год в первом чтении и направил Правительству бюджетные выводы. Теперь у Кабмина есть две недели, чтобы проработать рекомендации Рады и подать законопроект ко второму чтению.

По ее словам, основными статьями расходов остаются безопасность и оборона и социальная сфера.

«Что касается социальных выплат, то все они будут обеспечены в полной мере. Если вы получали какую-либо выплату в 2024 году, то вы точно будете получать ее в 2025 году в таком же размере или даже в большем после индексации, – подчеркнула парламентарийка.

Напомним, 31 октября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект госбюджета на 2025 год.

Документ поддержали 247 народных избранников.

По словам нардепов, были приняты в целом бюджетные заключения. Также была всего одна правка – по зарплатам прокуроров.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Правительству поручат проверить украинцев, получающих «чернобыльскую пенсию». Доплата неработающим пенсионерам в зоне отселения будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год. Об этом отметила Роксолана Пидласа, комментируя поправки к законопроекту 12000 о государственном бюджете на 2025 год, которые учел Комитет.

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