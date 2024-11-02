Уже майже 67 млн американців проголосували на виборах президента США – хто лідирує

Камала Гарріс лідирує з незначним відривом.

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У США по всій країні розпочалося дострокове голосування, де виборці можуть проголосувати особисто або поштою.

У ранньому голосуванні поштою взяли участь понад 66 мільйонів американців. Камала Гарріс лідирує з незначним відривом. Про це йдеться у статистиці, яку наводить NBC News.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», губернатор штату Вашингтон Джей Інслі заявив про готовність частини Національної гвардії у зв'язку з інформацією та занепокоєнням щодо можливого насильства під час виборів 2024 року.

Окрім того, Міністерство юстиції США планує направити спостерігачів за виборами до 86 юрисдикцій у 27 штатах, що стане найбільшим розгортанням за останні два десятиліття. Це рішення обумовлене зростаючими побоюваннями щодо можливого неправомірного партійного впливу та придушення волевиявлення виборців.

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